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كورة لايف time sport مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي اونلاين تايم سبورت| يلا شوت zamalek بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك الان مجانا

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:06 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قنوات beIN SPORTS.

- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي كول كورة COOLKORA
يسعى الزمالك لمواصلة الإنتصارات بعد استعادتها في الجولات الأخيرة لاسعاد جماهيره بحسم التأهل، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي مصطفى محمد، وأشرف بن شرقي، وأوناجم zamalek ONLINE.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد مازيمبي
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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