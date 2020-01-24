مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي اليوم 24 يناير يلا شووت بلس.

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Cool kora، تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء نحو ستاد السلام بمدينة القاهرة، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وضيفه مازيمبي الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويكفي الزمالك نقطة واحدة فقط لضمان تأهله لدور الثمانية من البطولة، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات من فوزين وتعادل وهزيمة، وذلك بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 10 نقاط، والذي حسم تأ÷له منذ الجولة الماضية.





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Kora star، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، وتذاع على قناة bein sports hd 2 ويعلق عليها علي محمد علي، كما يمكنكم متابعة المباراة على قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.





Kora 7asry، من المتوقع أن يدخل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة مازيمبي وفق التشكيل التالي

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



