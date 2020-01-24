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حفظ التحقيقات فى حريق شقة بالمقطم لعدم وجود شبهة جنائية

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:09 م
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ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حفظ التحقيقات في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية وتسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة المقطم وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة للتحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نيابة المقطم شقة حريق المقطم

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