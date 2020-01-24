إيقاف أعمال بناء 5 عقارات مخالفة بالإسكندرية (صور)

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة في المهد وعدم السماح لأي مقاول بمخالفة اشتراطات البناء وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين، كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.



وقام حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، بشن حملة مكبرة من لجنة التدخل السريع والتي أسفرت عن أيقاف اعمال بناء بـ 5 عقارات، وهما: "العقار الكائن منطقة ابيس التانية تم فك شدة خشبية أعمدة بالدور الأرضي، العقار الكائن سكة ١٠ خلف مدرسة مصر الحديثه منطقة ابيس تم فك شدة خشبية سقف بالدور الثاني علوى، العقار الكائن ٧ شارع عبد المطلب منطقة باكوس تم فك شدة خشبية سقف وأعمدة بالدور الرابع علوى، العقار الكائن بين المدخل الأول والثاني خلف برج الكهرباء قرية الرابعة الناصرية تم فك شده سقف بالدور الرابع علوى، العقار الكائن أمام مصنع جيفركس قرية الرابعة الناصرية تم فك شده بالدور الرابع علوي".



وأكدت المهندسة سحر شعبان، أنه لا تزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي وذلك لفرض الإنضباط والإلتزام بالشوارع بنطاق الحى والتصدى لجميع المخالفات وإتخاذ الإجراءات اللأزمة حيالها.

