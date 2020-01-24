"جانتس": دعوة واشنطن حول صفقة القرن "إهانة"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مسؤولين في حزب أزرق أبيض الذي يرأسه بيني جانتس، ينظرون بإهانة لدعوة الولايات المتحدة، لزعيم الحزب، لزيارة واشنطن لمناقشة صفقة القرن، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".







وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الشعور بالإهانة جاء بعد كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن دعوة غانتس جاءت بناء على مقترح من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.







ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب، اعتبارهم الدعوة بأنها مثابة تقوية لليمين الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست المقبلة في مارس المقبل، حيث يخشى غانتس بعد تلبيته للدعوة أن يكون قد وقع في فخ سياسي.







وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترامب لمناقشة خطة صفقة القرن، خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة.







ووجهت الإدارة الأمريكية، دعوتين لممثلي أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وزعيمي كتلتي اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو، وكتلة اليسار التي يقودها بيني جانتس، من أجل مناقشة صفقة القرن في العاصمة الأمريكية واشنطن.