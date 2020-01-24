Advertisements
Advertisements
Advertisements

"جانتس": دعوة واشنطن حول صفقة القرن "إهانة"

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:05 م
Advertisements
بيني جانتس
بيني جانتس
وكالات
Advertisements
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مسؤولين في حزب أزرق أبيض الذي يرأسه بيني جانتس، ينظرون بإهانة لدعوة الولايات المتحدة، لزعيم الحزب، لزيارة واشنطن لمناقشة صفقة القرن، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".



وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الشعور بالإهانة جاء بعد كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن دعوة غانتس جاءت بناء على مقترح من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب، اعتبارهم الدعوة بأنها مثابة تقوية لليمين الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست المقبلة في مارس المقبل، حيث يخشى غانتس بعد تلبيته للدعوة أن يكون قد وقع في فخ سياسي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترامب لمناقشة خطة صفقة القرن، خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة.



ووجهت الإدارة الأمريكية، دعوتين لممثلي أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وزعيمي كتلتي اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو، وكتلة اليسار التي يقودها بيني جانتس، من أجل مناقشة صفقة القرن في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وجاءت الزيارة في ظل تعثر الأحزاب الإسرائيلية في التوصل لحكومة إسرائيلية، فضلاً عن ضغط من الأحزاب الإسرائيلية على الكنيست لمناقشة حصانة نتانياهو من الملاحقة في القضايا التي تلاحقه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن صفقة القرن دعوة بيني جانتس إهانة

أخبار تهمك

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ 7 دقائق

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ يوم

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 23 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

منذ 12 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ يوم

YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي على تايم سبورت

منذ أقل من ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الديب يكشف تفاصيل العملية الجراحية لمبارك وحالته الصحية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

منذ 17 دقيقة

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعتين و 38 دقيقة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الأركان الإسرائيلي يشكل حزبا جديدا لمنافسة نتنياهو

وزيران إسرائيليان يؤسسان حزبا جديدا يحظر إقامة دولة فلسطين

جانتس يتوعد حماس بالردع فور تشكيل حكومة "أزرق أبيض"

نتائج أولية.. غانتس يتفوق على نتانياهو في الانتخابات الاسرائيلية

زعيم حزب "إسرائيل بيتنا": لن أتحالف مع نتانياهو أو جانتس بشكل منفرد

صحيفة عبرية: نتنياهو قد يُكلف بتشكيل الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

06:04 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

عاجل.. الديب يكشف تفاصيل العملية الجراحية لمبارك وحالته الصحية

06:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status