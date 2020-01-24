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كورة ستار elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر| تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك| يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك online

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، في دوري أبطال إفريقيا، YALLA SHOOT الزمالك يستضيف مازيمبي، بدوري الأبطال.


كورة ستار، حيث يبحث فريق الزمالك عن حسم ملف تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، KORA STAR الزمالك يبحث عن الصعود والمنافسة على اللقب القاري.


ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، استغلال عاملي الأرض والجمهور والذي سيتواجد بما يقرب من 10 آلاف متفرج، كورة حصري الزمالك يلعب مباراة مازيمبي من أجل الحصول على ثلاث نقاط وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل، KORA7ASRY، الجماهير البيضاء تؤازر فريقها لحسم التأهل من القاهرة.


موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال
كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL مازيمبي ضيفًا على الزمالك بملعب السلام الدولي.


لايف شووت حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مازيمبي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير، LIVE SHOOT الزمالك يبحث عن التأهل أمام بطل الكونغو.


كورة أونلاين، ويحتل مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يحل الزمالك ثانيًا برصيد 7 نقاط، وأول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين في المركز الثالث، فيما يأتي زيسكو يونايتد الزامبي بمؤخرة الجدول بنفس الرصيد، KORA ONLINE الزمالك يستضيف مازيمبي الكونغولي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.

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