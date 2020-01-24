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جونسون يوقع على اتفاق خروج بريطانيا من "بريكست"

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:53 م
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بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بالتوقيع على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

توقيع جونسون، جاء بعد يوم من تصديق الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، رسميا على اتفاق "بريكست"، بعد أن حصل على تأييد مجلس العموم نهائيا الأربعاء.

وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر: "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".

وأضاف: "بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

والأربعاء، صادق مجلس العموم البريطاني، نهائيا على اتفاق "بريكست"، بعد أن رفض تعديلات طالب بها مجلس اللوردات على تشريع الخروج.

وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.

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الكلمات المفتاحية

بوريس جونسون بريكست الخروج اتفاق

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