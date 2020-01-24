بهذه الطريقة.. مي كساب تروج لمسلسل "اللعبة"



تحرص الفنانة مي كساب على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت مي كساب صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي، وعلقت قائلة"شيماء ..اللعبة".



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل"اللعبة"، الذي تلعب فيه دور "شيماء"، وهى مريضة نفسية تعاني من الصرع.



وتدور أحداث "اللعبة" فى إطار كوميدي، حيث يقوم شيكو بدور وسيم، حيث يملك فندقا سياحياً وتواجه العديد من المواقف الكوميدية مع الجهات السياحية.



يشارك في المسلسل العديد من الابطال على رأسهم هشام ماجد ، ومحمد ثروت ، واحمد فتحي بجانب الفنانة مي كساب، وميرنا جميل، وأيضا دعاء رجب.



"اللعبة" من إعداد وتأليف كل من أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب،وإخراج معتز التوني، ويعرض على شبكة الانترنت من خلال منصة watch