طبيب: الزعل بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، من تأثير الحزن على القلب، منوها بأن البعض كان يتعامل مع مقولة "الزعل بيكسر القلوب" على أنها تعبير بلاغي، ولكن ثبت علميا أن هناك ما يسمى بمتلازمة كسر القلوب نتيجة الحزن.



وأشار "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإنسان الذي يصاب بحزن شديد، أو صدمة نفسية أو عاطفية، يمكن أن ينشط جهازه العصبي بشكل كبير، مع تدفق للإدريالين، فيحدث انكسار للقلب عضويا.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب، أن الانفعالات الشديدة والزعل والحزن ضارين بالقلب، وقد يسببوا الوفاة المفاجئة.

