YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي على تايم سبورت

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كورة ستار حيث يستضيف المارد الأبيض، نظيره الكونغولي، على ملعب السلام الدولي، KORA STAR الزمالك يطمح لتحقيق الفوز والتأهل عن دور المجموعات لدوري الأبطال.









يلا شووت بلس، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، استغلال عاملي الأرض والجمهور والذي سيتواجد بما يقرب من 10 آلاف متفرج، من أجل الحصول على ثلاث نقاط وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل، YALLA SHOOT PLUS، الجماهير البيضاء تؤازر فريقها لحسم التأهل من القاهرة.









موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.









القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL مازيمبي ضيفًا على الزمالك بملعب السلام الدولي.









كورة حصري، ويحتل مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يحل الزمالك ثانيًا برصيد 7 نقاط، وأول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين في المركز الثالث، فيما يأتي زيسكو يونايتد الزامبي بمؤخرة الجدول بنفس الرصيد، KORA7ASRY الزمالك يستضيف مازيمبي الكونغولي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.









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