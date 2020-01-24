خبير أمني: رجال الشرطة صمام الأمان لمصر وسلامتها

هنأ اللواء طارق نوح، مستشار مكافحة الإرهاب والتطرف، ورئيس المجلس الوطنى للمجالس النيابية والمحلية بحزب مصر القومى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع القيادات والضباط بمناسبة عيد الشرطة الـ 68.



وأكد نوح، فى مداخلة مع فضائية "الحدث اليوم"، أن الشرطة المصرية أظهرت موقفًا بطوليًا فى أحداث الإسماعيلية التى لا يمكن أن ينساها الشعب المصرى، وشاهدة على التضحيات التى يقدمها هؤلاء الرجال من أجل الدفاع عن الوطن.



وأضاف مستشار مكافحة الإرهاب والتطرف، أن رجال الشرطة صمام الأمان لمصر وسلامتها وأثبتوا على مر الأزمنة أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم العظيم، فهم يقومون بجهود كبيرة فى محاربة الإرهاب بجانب القوات المسلحة، ونجحوا فى القضاء عليه.

