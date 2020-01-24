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تعرف على موعد حفلة أنغام وعبد الرويشد

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:54 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تستعد الفنانة أنغام، لأحياء حفلة في مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت ويشاركها في الحفل الفنان عبد الرويشد، ونشرت أنغام بوستر الحفلة على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت أنغام، على البوستر قائلة:"هكون في انتظاركم يوم 20فبراير في الكويت".

ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياعمري بتنوري الكويت" وأضاف آخر "بالتوفيق ياحبيبة جمهورك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بنتظارك بكل حب".

ويذكر أن آخر حفلات أنغام، حفلتها بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات ليالي القصيم، وقدمت خلال الحفلة عدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة.
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