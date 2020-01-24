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الجزائر: الحراك الشعبي يعد بمواصلة التظاهرات

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
وكالات
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خرج آلاف المتظاهرين في المسيرة الأسبوعية ليوم الجمعة التاسع والأربعين على التوالي بالجزائر العاصمة، في حراك شعبي مستمر رغم تراجع أعداده أمام سلطة تقول إنها "تريد الحوار".



وتحت شعار "لن نتوقف إما نحن وإما أنتم" سار المتظاهرون على طول أهم شوارع العاصمة، وسط شاحنات الشرطة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.


وكذلك ردّدوا الشعار الأكثر شعبية منذ بداية الحراك في 22 فبراير"دولة مدنية وليس عسكرية".



ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك، لا تزال التعبئة كبيرة ولكنها تراجعت مقارنة بالمظاهرات الحاشدة في شتاء وربيع 2019 أو حتى بالمقارنة مع المسيرات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 12 ديسمبر التي قاطعتها المعارضة على نطاق واسع.



ومع ذلك، يظل من المستحيل تحديد عدد المتظاهرين بدقة في غياب أي إحصاءات رسمية.



وقال الموظف حميد، 32 سنة "يقولون إن الحراك في تراجع، لكن في الواقع العدد لا يهم. منذ عام لم يكن عددنا كبيراً لكننا منعنا الولاية الخامسة (الرئاسية) لبوتفليقة".
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الكلمات المفتاحية

تظاهرات الهر الحراك الشعبي الجزائر

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