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الأوقاف: سلسلة "رؤية" تقدم الفكر المستنير لمواجهة الإرهاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:58 م
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الدكتور محمد مختار جمعة
الدكتور محمد مختار جمعة
أ ش أ
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حماية الوطن من أساسيات الأديان الكلية وإن سلسلة رؤية التي تطلقها وزارة الأوقاف مع وزارات للثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة تستهدف حماية الوطن من الجماعات المتطرفة الإرهابية وترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش السلمي ونشر ثقافة التسامح والحوار واحترام الثقافات الحضارية المختلفة والاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.

وأشاد وزير الأوقاف خلال كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب للإعلان عن إطلاق سلسلة "رؤية" التي شارك فيها وزارة الأوقاف ووزارات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وحضره الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، بما تقوم به وزيرة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب من تطوير يؤكد حيوية الشعب المصري وأنه شديد الحضارة ومعني بالثقافة، كما يؤكد أن الكتاب مازال محافظا برونقه مهما كانت الوسائل الحديثة.

وقال وزير الأوقاف إن التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة في أفضل حالاته التاريخية لإعلاء قيمة الوطن، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام بين كافة أفرع الوزارات المعنية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن إصدارات الهيئة المصرية للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجهات الوطنية تنتقي المادة العلمية لخدمة البعد الديني والوطني ، وقال نأمل أن تكون علامة فارقة في التعليم والمعرفة وتكوين المعرفة الصحيحة للدين والثقافة.

وتابع: "الإعداد قائم لترجمة هذه السلسلة إلى الأجنبية والفرنسية وذلك بثقل مصر ومكانتها والدور المأمول منها"، منوها بأن المركز الثقافي المصري في موريتانيا طلب منه تزويده بسلسلة رؤية والتي تم طباعة سبعة كتب منها وأنه سيتم الانتهاء من العشرة كتب خلال فترة وجيزة جدا، معربا عن أمله في ارتفاع عدد الإصدارات إلى 20 إصدارا قبل نهاية العام.
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الكلمات المفتاحية

سلسلة رؤية الهيئة المصرية للكتاب التعليم الأوقاف الأديان

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