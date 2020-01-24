Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. المقاولون العرب يضم أيمن حفني

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع أيمن حفني صانع ألعبا فريق مصر المقاصة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.


وانضم أيمن حفني بشكل رسمي للمقاولون العرب وخاض أول مران اليوم الجمعة مع الفريق تمهيداً للدخول في حسابات المباريات القادمة.


وكان حفني قد انضم لمصر المقاصة من الزمالك مطلع هذا الموسم لكن فشلت إجراءات قيده مع الفريق الفيومي وهو ما أدي لاغلاق قائمة المقاصة


ورحب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بوصول أيمن حفني للفريق قائلا: أيمن حفني لاعب كبير وإضافة قوية للفريق، موضحًا أن خبرات حفني تجعله أحد أهم صفقات الفريق.
Advertisements

أخبار تهمك

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعة و 8 دقيقة

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

منذ ساعة الا ربع

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ ساعتين

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

عاجل.. الديب يكشف تفاصيل العملية الجراحية لمبارك وحالته الصحية

منذ ساعة و 7 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status