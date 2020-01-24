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الشكوك تحوم حول مشاركة ساديو ماني ضد أتلتيكو مدريد

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:42 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
وكالات
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ينتظر ليفربول معرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها نجمه السنغالي ساديو ماني، التي قد تمنعه من المشاركة في اللقاءات المقبلة لـ"الريدز"، قبل أسابيع من مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

غادر ماني الملعب في الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1 ، بينما كان يشتكي من مشكلة عضلية.

وعقب اللقاء صرح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن ساديو شعر بإصابة في العضلة الأمامية للفخذ.
وهكذا أصبح ليفربول مهددا بالحرمان من جهود ماني قبل 3 مباريات سيخوضها في نحو أسبوع.

فمن المقرر أن يواجه شروسبري تاون الأحد المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم وست هام الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل بـ"البريميير ليغ"، وسيصطدم بساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي أيضاً في الأول من فبراير (شباط).

وسيواجه ليفربول أتلتيكو مدريد في 18 من فبراير (شباط) في دوري الأبطال، ويأمل يورغن في أن يكون جميع لاعبيه متاحين لهذا اللقاء.

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