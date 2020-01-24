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أحدث ظهور للفنان صلاح السعدني (صورة)

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:32 م
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صلاح السعدني مع ابنه أحمد السعدني
صلاح السعدني مع ابنه أحمد السعدني
أسماء حلمي
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نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، صورة حديثة لوالد الفنان القدير صلاح السعدني وهو أحدث ظهور له منذ عدة أشهر.


وظهر صلاح السعدني في الصورة وهو يرتدي نظارة سوداء وأيس كاب وهو متواجدًا على "شازلونج" أمام البحر.


وقال أحمد السعدني تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "العمدة بيصبح".


وتفاعل رواد "تويتر" مع الصورة متمنين دوام الصحة للفنان صلاح السعدني.

والفنان صلاح السعدني من الفنانين الذين تركوا بصمة قوية على صعيد الدراما المصرية حتى نال لقب "عمدة الدراما"، وبدأ "السعدني" مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة التي تحصل منها على بكالوريوس وكانت أولى خطواته الفنية مع الزعيم عادل إمام وقدم على المسرح عددًا من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".


اشتهر صلاح السعدني بأدواره في التلفزيون، وكان من أهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك، رجل من زمن العولمة، أبنائي الأعزاء شكرًا"، وعلى الصعيد السينمائي شارك في عدد من الأفلام منها: "اليوم السادس، قضية عم أحمد، ملف في الآداب، فتوة الناس الغلابة".
أحدث ظهور للفنان صلاح السعدني (صورة)
أحدث ظهور للفنان صلاح السعدني (صورة)
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