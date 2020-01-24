أحدث ظهور للفنان صلاح السعدني (صورة)

والفنان صلاح السعدني من الفنانين الذين تركوا بصمة قوية على صعيد الدراما المصرية حتى نال لقب "عمدة الدراما"، وبدأ "السعدني" مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة التي تحصل منها على بكالوريوس وكانت أولى خطواته الفنية مع الزعيم عادل إمام وقدم على المسرح عددًا من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".

اشتهر صلاح السعدني بأدواره في التلفزيون، وكان من أهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك، رجل من زمن العولمة، أبنائي الأعزاء شكرًا"، وعلى الصعيد السينمائي شارك في عدد من الأفلام منها: "اليوم السادس، قضية عم أحمد، ملف في الآداب، فتوة الناس الغلابة".