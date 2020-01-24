"متطوعين خدمة للقراء".. حكاية "الجنود المجهولة" في معرض الكتاب

منذ يومين انطلقت، فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تُقام في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، وتستمر حتى الرابع من فبراير المُقبل.





ومنذ أيامه الأولى توافد آلاف المواطنين من كافة المحافظات، لشراء الكتب الهامة التي يرغبون في قراءتها، وتشهد الدورة الجديدة زيادة عدد الأجنحة، حيث تصل هذا العام إلى 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحًا عن العام الماضى.

ذلك العدد الهائل من الأجنحة وتوافد الجمهور بأعداد هائلة، تطلب من المعرض زيادة عدد العاملين، والاستعانة بفرق تطوعية، من أجل توفير خدمة متميزة، ومن أبرز تلك الفرق التطوعية التي ظهرت بشكل بارز لهذا العام في المعرض، فريق "أنا متطوع".





فعندما تخطو بقدمك إلى داخل المعرض، تجد عدد من الشباب والفتيات يرتدون "زي فسفوري"، يستقبلونك بإبتسامة هادئة على ثغرهم، ينتشرون في كافة أرجاء المعرض، يحملون بين ايديهم عدة خرائط للمعرض، يحاولون مساعدة الجميع لتلبية رغباتهم المنشودة من زيارة المعرض في هدوء ويسر وسرعة.