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"سمانه" لاعب مياه الدقهلية ينضم للمصري

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:30 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تمكن مجلس إدارة نادى المصري البورسعيدي، من الحصول على توقيع اللاعب عبده جمال الشهير بـ "سمانه" لاعب فريق مياة الدقهلية، لموسمين ونصف الموسم.

اللاعب وقع على عقود إنضمامه للفريق البورسعيدي، بحضور وكيل اللاعبينن، تامر النحاس، ومن المنتظر أن ينهى الناديين، إجراءات إنتقال اللاعب، والإعلان رسميا عن الصفقة.

ويعد سمانه أحد ناشئي مياه الدقهلية، ويبلغ من العمر عشرون عاما، ولفت الأنظار بشدة خلال مشاركته مع الفريق الأول بنادى مياه الدقهلية بالقسم الثالث، حيث يتصدر اللاعب قائمة هدافى المجموعة التاسعة، برصيد ١٠ أهداف.

ويعد سمانه، هو ثالث صفقات المصري، من فريق مياه الدقهلية، بعد توقيع بهجت ثروت، وإسلام محفوظ.

وكان المياة قد خسر بثلاثية ودية، أمس أمام المصرى البورسعيدي، وهى المباراة التى تم الإتفاق عليها لمتابعة أكثر من لاعب تمهيدا للتعاقد معهم.

ويحتل مياه الدقهلية، بقيادة إيهاب غنيم، المركز السادس بالمجموعة التاسعة برصيد ٢١ نقطة.
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