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"كله واحد".. قصيدة بصوت صلاح عبدالله باحتفالية القبائل العربية

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عُرضت خلال احتفالية القبائل العربية، اليوم الجمعة، قصيدة بصوت الفنان صلاح عبدالله بعنوان "كله واحد".

وأقيمت الاحتفالية بستاد القاهرة الدولى، بحضور عدد كبير من المواطنين، وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية، ضد ما تواجهة من تحديات تستلزم التكاتف خلف القيادة السياسية.

وبدأت الاحتفالية، بالأغانى الوطنية والتى ألهبت حماس الموطنين المشاركين في الاحتفالية.

ومن المقرر أن يحيى حفل القبائل العربية الفنانين :حكيم، محمود الليثى، أمينة".

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الكلمات المفتاحية

مصرنا توك شو القبائل العربية اخبار مصر

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