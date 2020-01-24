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عاجل.. انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة غيط العنب، غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، نهيار جزئي لعقار قديم مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقل رجال حي غرب بالإسكندرية وضباط مباحث قسم شرطة كرموز، ورجال الحماية المدنية، إلى موقع العقار، وتبين من خلال المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم، مكون من دور أرضي طابقبين علويين، مأهول بالسكان، وسقوط سقف الدور الأرضي، دون حدوث أي إصابات.

وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وأخطر رجال حي غرب، سكان العقار، بضرورة الإخلاء لخطورة العقار حيث أن العقار بناء قديم وآية للسقوط.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 351 لسنة 2020 قسم شرطة كرموز، وجارِ العرض على النيابة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر انهيار عقار الاسكندرية اخبار

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