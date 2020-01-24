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الجبير: خطاب السلطات الإيرانية "مزدوج" وعليها تغيير سلوكها
الجمعة 24/يناير/2020 - 06:10 م
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الفجر السعودي
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الجمعة أن الخطات لدى السلطات الايرانية مزدوج، مطالباً طهران بتغيير سلوكها.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، فكيف لنا التفاوض مع طهران؟.
وأضاف أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخياً، ولكن النظام اختطف الدولة، مؤكدا عدم استهداف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن ذلك.
وأوضح أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها فى المنطقة "وليس برغبة منا"، مطالبا بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، فكيف لنا التفاوض مع طهران؟.
وأضاف أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخياً، ولكن النظام اختطف الدولة، مؤكدا عدم استهداف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن ذلك.
وأوضح أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها فى المنطقة "وليس برغبة منا"، مطالبا بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد الجبير تمسك المملكة بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، مشددا على أن السعودية ليس لها علاقات مع إسرائيل.
وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن، قال الجبير: "اليمنيون اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم. لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي. ولا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن".
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