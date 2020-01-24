الجبير: خطاب السلطات الإيرانية "مزدوج" وعليها تغيير سلوكها

وأوضح أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها فى المنطقة "وليس برغبة منا"، مطالبا

بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.





وفي الشأن الفلسطيني، أكد الجبير تمسك المملكة بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، مشددا على أن السعودية ليس لها علاقات مع إسرائيل.





وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن، قال الجبير: "اليمنيون اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم. لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي. ولا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن".