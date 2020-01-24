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31 يناير.. أكبر تجمع من "الصيادلة والمبدعين العرب" احتفالا بـ (٢٠) إصدار فى معرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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صرح الدكتور سمير عبدالرازق، الأمين العام لشعبة المبدعين العرب، أنه تنظم جولة بتجمع كبير لاتحاد الصيادلة العرب وشعبة المبدعين العرب، لتهنئة المبدعين العرب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، من مختلف الجنسيات والتخصصات، وذلك يوم الجمعة ٣١ يناير الجارى.

وقالت الدكتورة سحر نبيه مقرر لجنة الثقافة والإبداع باتحاد الصيادلة العرب، إن اللجنة ستشارك فى احتفالية مبدعي الصيادلة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم ٣١ يناير الجارى عقب صلاة الجمعة، وذلك فى حضور الدكتور على ابراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، والدكتور سمير عبد الرازق الأمين العام لشعبة المبدعين العرب.

وأضافت نبيه، أن الصيادلة يشاركون بما يقرب من ٢٠ رواية وكتاب وديوان، ويوجد صيادلة لهم أكثر من أصدار، ومن أبرز الصيادلة المشاركين "الدكتور عاطف عثمان - كتاب (صلاة الإنسانية)، الدكتور موسى نجيب - (عدة إصدارات)، الكاتب صابر الجنزورى - (عدة إصدارات)، الدكتورة نرمين نحمدالله - رواية (كونسلر)، الدكتور محمد ابو اليزيد الفزاري - رواية (غربة الذات)، الدكتورة مروة الناغي - رواية (يوم غير حياتي)، الدكتور رجائي موريس - رواية (لعنة طريق الكباش)، الدكتور عوض فهمي - كتاب (قطوف صيدلانيه)، الدكتورة مها مطاوع رواية - (روح)، الدكتور ربيع السايح - ديوان (قاب حرفين او أدنى)، الدكتور علي الهواري - ديوان (بنت عايشه بكبريائها)، الدكتور هيثم مرتضى - كتاب (أحاط بهم سرادقها)، الدكتورة ولاء جمال - رواية (ثمار التوت)، الدكتور أحمد تركي - رواية (شقوق الفزع)، الدكتور أحمد غريب - (قصص اخرى)، الدكتور أشرف الشنهاب - كتاب (فيتامين وقرص اسبرين)، الدكتورة أماني العربي - ديوان (شغفها حبا)، ‪‎‪الدكتور وسام ممدوح - رواية (الغريب).

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من النقباء الفرعيين للصيادلة وهم " الدكتور محمد أنسي نقيب صيادلة الأسكندرية، الدكتور ربيع السوداني نقيب صيادلة الفيوم، الدكتور أحمد النقيب نقيب صيادلة قنا، الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة، الدكتور رجائي موريس نقيب صيادلة الأقصر سابقا، الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، بالإضافة إلى عدد من رموز المهنة ووفود من الصيادلة لمشاركة زملائهم فى الاحتفال.
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