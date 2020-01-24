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ألفا روميو تخطط لإنتاج سيارة SUV بعد إطلاق "Tonale"

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:09 م
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ألفا روميو
ألفا روميو
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تخطط شركة ألفا روميو لإنتاج سيارة SUV بعد إطلاق "Tonale"، حيث تعتبر سيارات لـSUV أكثر جذابية في الوقت الراهن، مما اتجه شركات السيارات العالمية لإنتاجها.

وقد تسربت في وقت سابق صور سيارة ألفا روميو الـ SUV الجديدة Tonale، والتي ستصل في 2021.

ولم تذكر الشركة ام السيارة الصغيرة، ومن المتوقع أن تأتي السيارة بقاعدة عجلات من مجموعة بيجو ستروين الفرنسية وستكون بنظام الدفع الأمامي في فئاتها الأساسية، وهو ما لا نحبذه لسيارات ألفا روميو الرياضية الأنيقة. وفي جميع الأحوال ستصل السيارة في 2022 وستنافس العديد من السيارات في فئة مكتظة.
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