ألفا روميو تخطط لإنتاج سيارة SUV بعد إطلاق "Tonale"

تخطط شركة ألفا روميو لإنتاج سيارة SUV بعد إطلاق "Tonale"، حيث تعتبر سيارات لـSUV أكثر جذابية في الوقت الراهن، مما اتجه شركات السيارات العالمية لإنتاجها.





وقد تسربت في وقت سابق صور سيارة ألفا روميو الـ SUV الجديدة Tonale، والتي ستصل في 2021.



