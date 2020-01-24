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الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:04 م
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الاهلي
الاهلي
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توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع أحمد حجازي لعودته من جديد للفريق بعد رحلة احترافه مع فريق وست بروميتش الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ودخل الأهلي في مفاوضات مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب ولكنه عقد اتفاق مبدئي معه على العودة للفريق في الصيف المقبل.


ووافق حجازى على العرض المبدئي من الأهلي بالعودة للفريق في الصيف وذلك في حالة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي.


وفتح الأهلي سيل من المفاوضات مع أحمد حجازي لضمه للفريق لتعزيز الخط الدفاعي خاصة بعد هبوط مستوي بعض اللاعبين ونهاية موسم سعد سمير بسبب الإصابة.

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