Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدافع الوليدية رابع صفقات بترول أسيوط في القسم الثاني

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
رجب عبد الستار
Advertisements

نجح مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، في التعاقد مع، أحمد صبحي، مدافع نادي الوليدية، في رابع صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وسبق للترول ضم كلاً من، خالد مايز مهاجم الإعلاميين السابق، ومصطفي عبدالفتاح ( كازلوف) مهاجم المنيا، والغاني كوامي أبو لاعب وسط أبوتيج .

ويحتل الفريق الأسيوطي المركز الساس في المجموعة برصيد 17 نقطة.
وكان الفريق قد فاز في آخر مبارياته خارج ملعبه علي فريق طهطا بهدفين مقابل هدف.

يقود الفريق جهاز فني مكون، محمد عبدالسميع، مدير فني ،سيد حسن، مدرب عام، محمود دياب، مدرب، حسين علي، مدرب حراس مرمى، محمود صبرة، طبيب ،أحمد جلال، أخصائي علاج طبيعي، ياسر سمير، مدير إداري .

ترتيب المجموعة الأولي

١- البنك الأهلي ٢٥ نقطة
٢- الألومنيوم ٢٥ نقطة
٣- بني سويف ٢٤ نقطة
٤- قنا ٢٠ نقطة
٥- تليفونات بني سويف ١٩ نقطة
٦- بترول أسيوط ١٧ نقطة
٧- المنيا ١٥ نقطة
٨ - الإعلاميين ١٥ نقطة
٩- سوهاج ١٥ نقطة
١٠- الفيوم ١٣ نقطة
١١- ديروط ٥ نقاط
١٢- طهطا ٤ نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

منذ 42 دقيقة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعة

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

منذ 41 دقيقة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status