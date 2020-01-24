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محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:03 م
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الدكتور أحمد الانصاري
الدكتور أحمد الانصاري
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة الـ 68.

جاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ 68، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار".

كما جاء في البرقية "ثورة 25 يناير، أكدت وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذ نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والإزدهار".
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مصر محافظ الفيوم عيد الشرطة الرئيس السيسي اخبار

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