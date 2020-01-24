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قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم 24 1 2020 في دوري ابطال افريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر بدون تقطيع

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:32 م
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الزمالك
الزمالك
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قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضذ مازيمبي 24/1/2020 بدوري ابطال افريقيا "بث مباشر"

تقوم قناة تايم سبورت الأرضية ببث احداث المباراة التي ستجمع بين كل من نادي الزمالك ومازيمبي وذلك في دوي أبطال افريقيا حيث ينتظر عدد كبير من مشجعي كل من الفريقين أحداث المباراة من اجل متابعتها حيث سيتم بث احداث المباراة يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث ينتظر المباراة كثير من مشجعي نادي الزمالك في الوطن العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي .
ستقوم قناة تيم سبورت الأرضي بنقل أحداث المباراة ويمكنك القيام بضبط التردد الخاص بها لمتابعة أحداث المباراة عبر شاشتها حيث يقوم بالبحث عن تردد القناة عدد كبير من المتابعين الراغبين في متابعة كل ما هو جديد ويتم بثه عبر شاشة القناة وزاد معدل البحث عن تردد القناة اليوم من قبل مشجعي كل من الفريقين وراغبي متابعة احداث المباراة.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم .
يمكنك من خلال الجدول التالي ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضية علي النايل سات لمتابعة ما تقوم القناة ببثه عبر شاشتها من مباريات حصرية وذلك من خلال التردد التالي

أفقي، معدل الترميز 27500. التردد الأرضي: uhf 32.

قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضذ مازيمبي 24/1/2020 بدوري ابطال افريقيا "بث مباشر" 2
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