وصول مجموعات القوات البحرية السعودية المشاركة بتمرين ( مرجان - 16 ) مع القوات المصرية

وصلت اليوم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية السفن المشاركة في تمرين "مرجان - 16" من مجموعة القوات البحرية الملكية السعودية ، عبر ساحل البحر الأحمر يتقدمهم قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني ، حيث قد وصلت في المرحلة الاولى مجموعة المقدمة من وحدات الأمن البحرية الخاصة مطلع الأسبوع الحالي.





وقد كان في استقبالهم الملحق العسكري بالقاهرة العميد الركن خليل بن ابراهيم المنقور، وقائد قاعدة البحر الاحمر البحرية اللواء بحري أركان حرب حازم حامد.





وبيّن العميد المنقور أن تحقيق الأهداف المرسومة التي من أهمها تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات ودفعها إلى آفاق ارحب تدعمها الإرادة الواضحة لدى القيادتين.





وأشار إلى أن القوات المسلحة تحظى بكل دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونائب وزير الدفاع وتحظى بحرصهم على توفير أفضل المنظومات والقدرات لقواتنا المسلحة وذلك لرفع الكفاءة والجاهزية لتحقيق ما تتطلع اليه قيادتنا الرشيدة.





من جهته أوضح قائد تمرين "مرجان - 16" العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني أن وصول جميع المشاركين من أطقم ملاحية وفنية ومساندة تعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين وأضاف العميد القرني أن مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية في تمرين مرجان - 16 تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقًا لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة عالية ويهدف لتعزيز اجراءات الأمن البحري للدولتين وذلك من خلال التصدي والتدريب بالعمل المشترك ضد التهديدات المختلفة سواء الحالية او المستقبلية وتعزيز مفاهيم منظومة القيادة والسيطة والاتصالات توحيد المفهوم العملياتي للوحدات البحرية الخاصة السعودية وكذلك الوحدات البحرية المصرية.





ويعد تمرين مرجان - 16 من التمارين التي تعزز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية في مجال التدريبات المختلفة وتوحيد المفاهيم العملياتيه بين الجانبين لمواجهة كافة التهديدات بالمنطقة وتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر الوحدات الخاصة البحرية.