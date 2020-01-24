كتاب "مدمن نجاح" لعلي غزلان يثير غضب رواد معرض الكتاب

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إحدى الصفحات من كتاب "مدمن نجاح" لعلي غزلان، والمشارك في الدورة ال٥١ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.



وسخر الكثيرون من مضمون الصفحة الضحل والمكتوب باللغة العامية، واعتبر البعض أن الكتاب لا يستحق المشاركة في المعرض، متسائلين عن معايير اختيار الكتب.



واعتبر نشطاء الفيسبوك أن نشر الكتاب دليل على تراجع الثقافة في مصر، نظرا لأن أي مؤثر دليله عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يمكنه نشر أي محتوى فارغ وتحقيق مبيعات كبيرة معتمدة على المراهقين.



يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.



ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.