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البورصة تواصل أدائها السلبي وتحقق خسائر بقيمة 4.4 مليار جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:07 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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شهدت مؤشرات البورصة تراجعات قوية خلال تعاملات هذا الأسبوع؛ ليسجل رأسمالها السوقي للأسهم المدرجة خسائر بقيمة 4.4 مليار جنيه مغلقا الأسبوع عند مستويات 697.3 مليار جنيه بانخفاض  نسبة 0.6% عن الأسبوع الماضي.

 

 

وخيم اللون الأحمر على المؤشرات الرئسية للسوق، حيث تراجع مؤشر" egx30" الرئيسي بنسبة 0.69% ليصل إلى مستويات 13728.09 نقطة، وتراجع مؤشر" egx70" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستويات 534.01 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا" egx100" بنسبة 0.56% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستويات 1383.04 نقطة.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات هذا الأسبوع نحو 10.4 مليار جنيه متراجعة عن قيم تداولات الأسبوع الماضي التى  بلغت وقتها نحو 12.6 مليار جنيه، في حين بلغ كمية التداول 767 مليون ورقة مالية مقابل 1 مليار ورقة مالية الأسبوع الماضي.

 

ووصلت قيم تداول السندات استحواذها على النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداول ينسبة 76%، بينما استحوذا قيم تداول السندات على 23.9% من إجمالي قيم التداولات هذا الأسبوع.


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