نشطاء السوشيال ميديا يهاجمون خالد علي وجمال عيد

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة هجوم على المحامي خالد علي" محامي الإخوان، يؤكدون فيها أن خالد علي محامي الإخوان يتبنى حملات الإخوان.





وكتب النشطاء في تعليقاتهم، اظروا إلى بيانات الإخوان، وبيانات المتحرش، متسائلين ماذا يعني لجوء جماعة الإخوان التي تدعي الدين إلى متحرش يتناول الخمور من أجل الدفاع عنهم، وماذا يعني أن المتحرش الذي لا يعلم شيئاً عن دينه يتبنى الدفاع عن تلك الجماعة، والعامل المشترك فقط بينهم هو هدم الدولة.





ووجه رواد مواقع التواصل الاجماعي رسالة لـ"خالد علي" ومن معه، قائلين، أنكم أصبحتم مكشوفين للشعب المصري، وقد ابتلى الله كل واحد منكم بالطرف الأخر، فغرهابي يستخدم المتحرش، ومتحرش يقبل يد الإرهابي مقابل حفنه من الدولارات، فأنظروا أين كان المتحرش؟ وماذا أصبح؟؟ ومن أين له هذا؟؟





كما طالب رواد السوشيال ميديا، جمال عيد، بالكشف عن الأموال التي يتقاضاها من جماعة الإخوان، واصفين إياه بالمفلس.







