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المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:20 م
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بوابة الفجر
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تلقى فريق فالنسيا الإسباني ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على ملعب الميستايا معقل فريق الخفافيش.


واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن فالنسيا سيفقد بشكل رسمي أربعة لاعبين مهمين داخل الفريق الأول أمام برشلونة في معركة الغد.


واشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن فالنسيا سيفقد خدمات حارسه الأساسي سيلسين وجيديس وكريستيانو بيتشيني بسبب الإصابة والقائد باريخو بسبب الإيقاف.


وكان فالنسيا قد حاول في الساعات الماضية تقديم استئناف للاتحاد الإسباني لرفع العقوبة على باريخو بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية إلا أن الاتحاد رفض الاستئناف المقدم ليغيب اللاعب عن مباراة برشلونة بشكل رسمي.

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