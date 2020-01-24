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بينهم الحضري وميلا وأسطورة البرازيل.. أكبر 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:18 م
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عصام الحضري
عصام الحضري
عبدالقادر عرابي
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أعلن نادي 6 أكتوبر المصري منذ أيام قليلة عن توقيع عقداً جديداً مع اللاعب "عز الدين بهادر" صاحب الـ 74 عاماً ربيعاً، ليدخل اللاعب موسوعة جينيس العالمية كأكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم قاطبة.

ورغم أن توقيع صفقة بهادر غرضها تسجل رقم قياسي فقط دون أي إستفادة فنية من اللاعب في هذه السن، إلا أن كرة القدم شهدت الكثير من "المعمرين" الذين مارسوا اللعبة في سن كبيرة، ليكتبوا إسمهم بحروف من نور في تاريخ كرة القدم.

روجيه ميلا – 42

نجم نجوم منتخب الكاميرون وصاحب الرقصة الشهيرة في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا، التي شارك خلالها بسكن 38 عاماً، ليعود بعدها بأربع سنوات ويشارك مع الأسود في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.

ماركو بالوتا – 43

يمتلك حارس المرمى الإيطالي المخضرم رقماً فريداً، حيث يعد أكبر اللاعبين سناً في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، حين حمى عرين لاتسيو الإيطالي في عام 2007 بسن 43 عاماً.

ريفالدو – 43

صاحب الكرة الذهبية عام 1999 وبطل العالم مع البرازيل عام 2002، إمتدت مسيرته في الملاعب حتى عام 2015 حينما لعب لأندية أوزباكستانية وأنجولية، وزامل إبنه ريفالدينيو في فريق صغير في البرازيل يدعى "موجي ميريم".

أندريا بيروبون – 45

أكبر لاعب في تاريخ الكرة الإيطالية، حارس المرمى الذي يشتهر بـ"نونو" بدأ مسيرته مع كرة القدم عام 1986 وإنتهت عام 2015، مثل عدة أندية أبرزها تريفيزو وسبال وفينيسيا

جون بوريدج – 46

حارس مانشستر سيتي السابق، يعد أكبر لاعب حتى الآن في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل اللاعب 29 نادياً في مسيرته الطويلة.

عصام الحضري – 46

نجم الكرة المصرية وأبرز حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية، صاحب العديد من البطولات الدولية والمحلية، صاحب رقمين قياسسين في كأس العالم كأكبر اللاعبين سناً في تاريخ البطولة وأكبر حارس تصدى لركلة جزاء في البطولة، وذلك في نسخة روسيا 2018 حينما مثل الفراعنة ضد السعودية بسن 45 عاماً، وامتدت مسيرته عام إضافي مع فريق النجوم.

تيدي شيرينجهام – 49

يعد الأكبر سناً المسجلين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حين سجل هدفاً بقميص وست هام يونايتد في عام 2007 بسن 40 عاماً و286 يوماً، إمتدت مسيرته لعام 2015 مع نادي "ستيفينج" الإنجليزي الذي مارس معه دور اللاعب والمدرب.

سقراطيس – 50

أحد أيقونات الكرة البرازيلية ونجم جيل 82 الذهبي في تاريخ السامبا، لعب 12 دقيقة بقميص نادي "جارفورث" في دوري المقاطعات الإنجليزي عام 2004 بعمر الخمسين عاماً.

السير ستانلي ماتيوس – 50

يعد أبرز المعمرين الذين مارسوا الكرة بمستوى مقبول بحلول العقد الخامس، تتذكر جماهير الكرة الإنجليزية "نهائي ماتيوس" عام 1953، حين دخل وفريقه بلاكبول مهزوماً بنتيجة 3-1، ليساهم بفوز فريقه 4-3 ويحصل على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي.

كازيوشي ميورا – 52

وقع منذ شهر مع فريق يوكوهاما عقداً إحترافياً ممتداً حتى الآن، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم، بدأ مسيرته عام 1982، وتجاوز رقم ستانلي ماتيوس عام 2017.

كما أصبح أكبر لاعب في تاريخ الكرة يستطيع تسجيل هدفاً وذلك بسن 50 عاماً و 14 يوماً.

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الكلمات المفتاحية

ميلا عصام الحضري عز الدين بهادر سقراط الحضري

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