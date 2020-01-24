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لدعم الدولة.. القبائل العربية تبدأ احتفالية "مصرنا"

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:18 م
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الاحتفال
الاحتفال
أ ش أ
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أغلق إستاد القاهرة الدولي أبوابه تمهيدا لبدء احتفالية "مصرنا" التي تنظمها القبائل العربية تحت شعار "عيلة واحدة.. وطن واحد" بهدف الاحتفال بالإنجازات التي حققتها مصر على جميع المستويات والتأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

كان عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا منذ صباح اليوم من مختلف محافظات الجمهورية على ستاد القاهرة الدولي اليوم لحضور الاحتفالية التي تشهد حضورا مكثفا للأسر المصرية التي حضرت إلى الاستاد بصحبة الأبناء حاملين أعلام مصر، فيما انتشرت مكبرات الصوت التي تردد أغاني وطنية وخصوصا الأغاني الخاصة بعيد الشرطة المصرية.

ويقوم بتنظيم الدخول للاحتفالية وتأمينها شركات خاصة والتي قامت بوضع عدد الإرشادات الخاصة بالدخول من الشوارع الرئيسية وحتى أبواب المقصورة الرئيسية والمدرجات.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة.
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الكلمات المفتاحية

مصرنا القبائل العربية الشرطة المصرية السيسي احتفالية

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