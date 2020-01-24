نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

أبدي وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي غضبه الشديد من المدير الفني السويسري فايلر بسبب استبعاده من المشاركة الأساسية.





وأبلغ وليد سليمان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ استيائه من استبعاده المتكرر وجلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية





واكد وليد سليمان خلال جلسته مع عبد الحفيظ ضيقه الشديد من تعامل السويسري رينيه فايلر وتهميش دوره داخل الفريق خاصة وأنه واحد من اللاعبين الأساسيين مع الفريق.





وطلب وليد سليمان الحصول على فرصة المشاركة الأساسية في المباريات القادمة للفريق في ظل إصابة رمضان صبحي وغيابه عن المباريات.





ويسعد الاهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الاحد المقبل في قمة نارية بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.