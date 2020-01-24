إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الحر

شهد الطريق الحر "بنها - شبرا الخيمة"، اليوم الجمعة، تجاه القاهرة بعد البوابات حادث تصادم عدة سيارات، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات الأمن والمرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين من مستشفى قليوب العام.



وتبين من المعاينة بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الحر أسفر عن أصابة 7 أشخاص.