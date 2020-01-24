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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الحر

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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شهد الطريق الحر "بنها - شبرا الخيمة"، اليوم الجمعة، تجاه القاهرة بعد البوابات حادث تصادم عدة سيارات، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. 

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات الأمن والمرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين من مستشفى قليوب العام. 

وتبين من المعاينة بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الحر أسفر عن أصابة 7 أشخاص.
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الكلمات المفتاحية

مصر طريق بنها الحر حادث اخبار

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