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وزير الثقافة: "جوائز معرض الكتاب حافزًا لاستمرار لإعلاء قيمة الكلمة والحكمة والمعرفة"

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:23 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية منذ قليل، جوائز مسابقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 والمقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة إنها تمثل حافزًا للكتاب والمؤلفين والباحثين والناشرين لاستمرار أداء الرسالة المقدسة التي بدأت منذ فجر التاريخ وتمثلت في إعلاء قيمة الكلمة والحكمة والمعرفة.


وتابعت "عبدالدايم"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأبرز والأهم في المنطقة العربية وبات أحد الانجازات الحضارية التي تدعوا للفخر، وأضافت أنه استرد رونقه منذ دورة العام الماضي التي شهدت ميلاده الجديد مؤكدة الريادة المصرية أمام العالم.

يشار أن الثقافة المصرية كرمت اسم فيلسوف الجغرافيا الدكتور جمال حمدان التي اختارته الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شخصية لها وتسلمه عن أسرة الراحل وائل حمدان من الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الذي أنابته وزير الثقافة لتسليم جوائز المعرض.
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