شائعات وجولات رئاسية.. أهم الأحداث في أسبوع

شهد الشارع المصري خلال الأسبوع المنتهي، عددًا من الأحداث، فضلًا عن الرد على الكثير من الشائعات من جانب مجلس الوزراء، كان أبرزها انتشار شائعة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد، واستيراد مصر الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي، وتطبيق النظام التراكمي على "أولى وثانية ثانوي".





الفجر يستعرض في السطور التالية بعض الأحداث التى شغلت الشارع المصري:





الصحة تنفي نقص الأنسولين.. وتؤكد: الانتهاء من تجهيز 11 مستشفى





أفاد مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، بأنه تم الانتهاء من تجهيز 11 مستشفى من أصل 30 مستشفى على مستوى الجمهورية، في إطار مشروع تجهيز المستشفيات النموذجية، مُضيفًا أنه جارٍ تجهيز باقى المستشفيات النموذجية خلال العام الجاري، والتى ستشمل 19 مستشفى تابعا لوزارة الصحة.





ولفت المصدر إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات دار الشفاء و15 مايو بمحافظة القاهرة، ومستشفى العجوزة بالجيزة، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، ومستشفى العجمي بالإسكندرية، ومستشفى بئر العبد بشمال سيناء، ومستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة، ومستشفى أرمنت بالأقصر، ومستشفى أسوان التخصصي بأسوان، ومستشفى العلمين بمطروح، ومستشفى الزهور ببورسعيد.





فيما نفي المصدر وجود عجز فى عقار الأنسولين، مؤكدًا أنه لا صحة لشائعات نقص الأنسولين.





الرئيس السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة





شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68.





وتصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، التي أبرزت تأكيد الرئيس أن مصر تحولت إلى واحة للأمن والاستقرار في أعوام قليلة.





كما عبّر “السيسي” عن سعادته بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.





الأزهر فى إندونيسيا.. افتتاح مبنى تعليم ابتدائي لتدريس مناهج الأزهر





استقبل أشرف سلطان سفير مصر بجاكرتا وفد معهد الإحسان للتربية الحديثة؛ للاطلاع على جهود المعهد في الفترة الأخيرة الرامية إلى تعزيز التواجد الثقافي للأزهر.





وتلقي الدعوة لحضور مراسم افتتاح مبنى المدرسة الابتدائية الأزهرية بالمعهد بمدينة "بالى انداه" بمحافظة باندونج، والمزمع افتتاحه منتصف العام الجاري.





افتتاح الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب





افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





ويستمر المعرض حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض، ويأتي المعرض تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان، شخصية عام المعرض.





السيسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني





التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ظهر الثلاثاء، حيث تبادل مباحثات هامة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت بلندن.





كما التقي السيسي، الأمير ويليام، دوق كامبريدج، وعبّر الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء الأمير وليام، نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.





مصر واليمن.. بيان إدانة بسبب الهجوم الإرهابي على مسجد بمأرب





أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الإثنين، 20 يناير 2020، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.





ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية في هذا المُصاب الأليم.





أهالي النوبة فى القلب.. صرف تعويضات المتضررين من السد العالي





حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على حضور احتفالية صرف تعويضات للمتضررين من إنشاء السد العالي وخزان أسوان، ممن لم يسبق تعويضهم.





وكانت اللجنة الوطنية لصرف تعويضات المتضررين من أبناء النوبة خلال فترة بناء السد العالي وإنشاء خزان أسوان، استعدت لصرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من إجراءات تحديد التعويضات للأهالي، على أن تصرف التعويضات عن بناء وتعلية خزان أسوان 1902، وإنشاء السد العالي 1960، ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك.





وانتهت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء من وضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين، وبلغ إجمالي المستحقين للتعويضات 11 ألفا و716 مستحقا، وتم فتح باب قبول الرغبات على التعويضات خلال الفترة من 25 يونيو 2018 وحتى 31 يوليو 2019.





وكانت اللجنة قد فتحت باب التظلمات من يوم 7 سبتمبر 2019 وحتى 12 سبتمبر من نفس العام، وتقدم 311 شخصًا بطلبات تظلم على الرغبات المعلنة، واستجابت اللجنة إلى 142 تظلما، ورفضت 165تظلما، وأرجأت البت في 4 تظلمات، وجاءت التعويضات متنوعة ليختار أصحابها ما بين تعويضات: "سكنية وزراعية ومادية وتقنين أراضي.





السيسي يُشارك فى قمة برلين





شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا.





إصدار قرار بمد حالة الطوارئ فى البلاد





أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بمد حالة الطوارئ المعلنة بموجب القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري.





واستند القرار إلى الدستور وقانون العقوبات وقانون حالة الطوارئ، ونظرا لـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".





ويلزم القرار القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



