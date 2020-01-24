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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي beIN Sports

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تطلق العديد من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة بريشيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الخامسة"
الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الزمالك ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:0 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ21"
بريشيا ضد ميلا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ19"
بروسيا دورتموند ضد كولن، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 2:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الاتفاق ضد النصرة، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة

الوحدة ضد الحزمة، تقام المباراة في تمام 9:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ13"
شباب الأهلي ضد الشارقة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات،وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

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