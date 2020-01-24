سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 24-1-2020 .. وسط ترقب لهبوط الأسعار

حققت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، زيادة طفيفة وسط انحسار ارتفاعات الأسعار بسب تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه.

وشهدت أسعار الذهب المحلية بحسب أعضاء من شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ارتفاعات بقيمة 2 جنيه لجرام.

وبتلك الزيادات، سجل سعر الذهب "عيار 21" نحو 685 جنيه للجرام، وبلغ سعر الذهب "عيار 18" نحو 587 جنيه للجرام، وسجل سعر "عيار 24" نحو 783 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر "الجنيه الذهب" نحو 5480 جنيه.

وقال متعاملون في أسواق الصاغة، إن أسعار الذهب ربما تتراجع بنهاية تعاملات اليوم مع هبوط السعر العالمي.

وتراجع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.05% ليصل إلى 1564.75 دولار للأوقية.