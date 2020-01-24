وزير التعليم العالي: خطة لتعظيم الاستفادة من علماء مصر بالخارج

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تتم دراسة احتياجات مصر من علمائها بالخارج في تخصصات علمية عديدة مثل علوم الفضاء والتقنيات البازغة والخلايا الجذعية والعلوم الهندسية وغيرها.





وأضاف عبدالغفار، أن الوزارة تتواصل مع المكاتب الثقافية المصرية حول العالم لاستقدام العلماء المصريين في إطار قاعدة البيانات التي يتم العمل على استكمالها بالتعاون مع وزارة الهجرة.





وأعرب عبدالغفار عن ترحيب الوزارة بمساهمة أبنائها بالخارج سواء من يريد العمل التطوعي أو بمقابل حيث الأهم هو تعظيم الاستفادة من علماء مصر بالخارج وممن تراكمت لديهم الكثير من الخبرات التي يمكن أن تساهم في التطوير وهم على استعداد كبير لدعم ومساندة بلادهم.





وأشار إلى أن لقاءه بواشنطن مع الأساتذة والدراسين المصريين في الجامعات الأمريكية، يأتي ضمن زيارات أخرى يقوم بها في أنحاء العالم ومن بينها زيارات سابقة لبريطانيا وألمانيا والنمسا وغيرها لإطلاع المصريين بالخارج على جهود الدولة وما تقوم به من تطوير واستثمار في بناء الإنسان وكذلك لتشجيعهم على المساهمة في تنمية بلادهم.