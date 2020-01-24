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أنغام: انا عايزة نفسي ... حتى لو كل اللي باقي منها صوت

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو لها وهي تغني اغنية اكتبلك تعهد عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وكتبت "أنغام" على هذا الفيديو قائلة: ‏أنا عايزة نفسي، حتى لو كل اللي باقي منها صوت.


وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ‏‎أجمل إحساس وأرق صوت بحبك جدا.


وفي سياق أخر انتشر خبر زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم مع طرح أنغام احدث ألبوماتها " حالة خاصة جدا ".


ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، و قد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
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