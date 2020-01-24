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الجبير: لا علاقة للسعودية مع إسرائيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:55 م
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عادل الجبير
عادل الجبير
الفجر السعودي
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، عدم وجود علاقات للسعودية مع إسرائيل، لافتا إلى أن المملكة متمسكة بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن.


وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة ، مشيرا إلى أن النظام الإيراني اختطف الدولة، وقال: "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة".


وأكد الجبير أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.


في الشأن اليمني، قال الجبير إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، وأضاف : "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

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الكلمات المفتاحية

علاقة عادل الجبير السعودية إسرائيل

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