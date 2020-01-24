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محافظ السويس: تخفيض رسوم مبيت السيارات بساحة الانتظار

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:55 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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أعطى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس توجيهات للجنة الإشراف على المواقف بالمحافظة بتخفيض قيمة رسوم مبيت السيارات الملاكي بساحة انتظار السيارات بمنطقة المحروسة جنيها يوميًا بدلًا من 2 جنيه بدلًا من انتشار العشوائية والتكدس المرور أسفل العمارات.

وكلف المحالفظ إدارة المرور بتحرير مخالفات مرورية لمن يخالف هذه التوجيهات من اأجل الحفاظ على التنسيق الحضاري والمنظر الجمالي لمنطقة المحروسة بعد أعمال التطوير التي تتم يبها.


وأكد المحافظ على إدارة المرور بمنع وقوف سيارات والتكدس المرور بطريق المحروسة، مطالبًا المواطنين الحفاظ على ما يتم انجازه من أعمال رصف وتطوير للمنطقة والالتزام بتعليمات الحي والمرور والمرافق.

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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ السويس انتظار السيارات اخبار

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