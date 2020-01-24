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بحضور البابا.. انعقاد أولي جلسات اللجنة التنظيمية لملتقيات لوجوس

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:51 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حازم رفعت
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بدأت مرحلة الإعداد والتجهيز لملتقيات "لوجوس الشباب القبطي" داخل وخارج مصر لعام ٢٠٢٠، وعقدت اللجنة التنظيمية للملتقى أولى جلساتها اليوم الجمعة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.


جدير بالذكر أن الإيبارشيات بدأت في تقديم ترشيحات الشباب لهذه الملتقيات، عقب الإعلان عنها في سيمنار المجمع المقدس في نوفمبر.

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الكلمات المفتاحية

ملتقيات لوجوس الشباب القبطي ملتقيات لوجوس بحضور البابا تواضروس

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