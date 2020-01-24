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اكتشاف حالتين محتملتين لمرض "كورونا الجديد" في إسبانيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:48 م
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هديل هاشم
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ذكرت صحيفة "أوليف بريس" الأسبانية أن حالتين قادمتين من مدينة "ووهان" الصينية يتم الآن فحصهما للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا الجديد".


وقال مدير مركز التنسيق الصحي والطوارئ بوزارة الصحة، فرناندو سيمون، للصحفيين إن الشخصين يجري فحصهما، وإن أحدخما قد تكون نتيجته "إيجابية".

وقالت وزارة الصحة إن نتائج الاختبارات في أسبانيا ستُعرف اليوم أو غدًا.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد القاتل لشخص قادم من الصين.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، "إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما جاء من الصين من مدينة ووهان منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها، يوم الأحد الماضي إلى اليابان".. وأشارت الوزارة إلى أن الرجل تم عزله ويتلقى العناية الصحية اللازمة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وقد تم تسجيل اصابات بالفيروس في كل من اليابان وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عقدت اجتماعا أمس أول الأربعاء، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك يمكن أن ينتقل من شخص لآخر لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طواريء صحية عالمية.
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الكلمات المفتاحية

كورونا الجديد فيروس حالات اليابان الصحة العالمية اسبانيا

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