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الزين يجتمع بلاعبي الشبان قبل مواجهة بترول أسيوط

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:48 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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قام الجهاز الفني لنادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، بالاجتماع باللاعبين ، عقب مران الفريق الجمعة، وإلقاء المحاضرة الأخيرة قبل التوجه لمحافظة أسيوط، استعدادا لمواجهة فريق بترول أسيوط، التي ستقام الأحد المقبل، بالجولة الثالثة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وتضمنت المحاضرة حث اللاعبين على بذل اقصي جهد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة، كما أكد الزين ان مواجهات الدور الثاني صعبة وتحتاج لمجهود مضاعف، لاسيما وان جميع الفرق قامت لتدعيم صفوفها وتسعى لتحقيق الفوز مع اختلاف الأهداف سواء لضمان البقاء او التنافس على الصعود.

يذكر أن الشبان المسلمين بقنا، يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 20 نقطة، ويسعد لمواجهة فريق نادي بترول أسيوط، صاحب المركز السابع، برصيد 17 نقطة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

كان فريق الشبان بقنا، حقق التعادل السلبي أمام نادي بني سويف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة الأولى للدور الثاني للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



ترتيب المجموعة الأولي
1_ البنك الأهلي 25 نقطة
2_ الألومنيوم 25 نقطة
3_ بني سويف 24 نقطة
4_ شبان قنا 20 نقطة
5_ تليفونات بني سويف 19 نقطة
6_ بترول أسيوط 17 نقطة
7_المنيا 16 نقطة
8_الإعلاميين 15 نقطة
9_ سوهاج 15 نقطة
10_الفيوم 13 نقطة
11_ديروط 5 نقاط
12_ طهطا 4 نقاط

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