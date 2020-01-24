حكيم يطرح أغنية "شيخ العرب"

طرح الفنان حكيم، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "شيخ العرب"، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لأغنية، على حسابه الشخصين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق على مقطع الفيديو قائلًا:"الكبير ليه إحترامه الكبير محفوظ مقامه الكبير ناخد بشورته الكبير نسمع كلامه اسمعوا دلوقتى اغنية شــيـــخ الــعـــرب حصريًا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"والله حبيت هذه الاغنية" وأضاف آخر "العالمي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا سلام على الاغاني الجميلة"



ويذكر أن أغنية "شيخ العرب" ضمن أغاني البوم حكيم الجديد الذي يحمل اسم "الراجل الصح".