صقر يشدد على تكثيف تطوير الصرف الصحي والإنارة بشوارع السويس

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية علي الخدمات والمرافق العامة والرصف والتطوير الذي يتم بأحياء السويس، وبدأها بمتابعة أعمال التطوير والرصف وازدواج طريق الخدمة بداية من 24 أكتوبر وحتى الموقف الإقليمي استكمالًا لما تم رصف من الموقف الاقليمي لسيارات الاجرة وحتي نهاية مساكن السلام بحي فيصل.



وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال والتمهيد للطريق المؤدي لمستشفى التأمين الصحي الجديد الذي يقم بمدينة 24 أكتوبر.



وتفقد صقر مدينة دارك بحي فيصل لمتابعة أعمال توصيل المرافق العامة بها، مؤكدًا على مديرية الإسكان والمرافق سرعة إنجاز الأعمال المتبقة من المرافق والخدمات بمدينة دارك بالتنسيق مع حي فيصل والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركة توزيع الكهرباء والشركات المنفذة للاعمال.



كما تابع أعمال الرصف والإنارة العامة بشارع المحروسة بداية من أمام مركز شباب المدينة حتى ميدان عبدالحليم محمود بمنطقة الزراير بحي الاربعين.



واكد المحافظ علي حي فيصل وحي الاربعين باستكمال اعمال ازالة اي عشوائيات وتعديات سواء علي طريق السويس القاهرة او بمنطقة المحروسة، مؤكدا علي حي السويس بمراجعة تراخيص جميع الابراج بمنطقة المحروسة والتأكد من وجود جراجات اسفل كل برج وتحرير محاضر للمحالفين.



وأكد المحافظ على إدارة المرور بمنع وقوف سيارات والتكدس المرور بطريق المحروسة، مطالبًا المواطنين الحفاظ علي مايتم انجازه من اعمال رصف وتطويرللمنطقة والالتزام بتعليمات الحي والمرور والمرافق.



كما تفقد المحافظ ومرافقيه خط مياه 450 م الذي يدعم مدينة السلام 1و2، بالإضافة إلى توصيل خط المياه من العاشر لمدينة السلام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير خطوط وشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي لمحافظة السويس.



رافق نائب المحافظ في جولته كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وأمل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام مديرية الاسكان والمهندس وجدي السيد مدير مديرية الطرق ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والنقل وخالد محمد ممثل شركة الكهرباء القناة بالسويس وادارتي المرور وشرطة المرافق وممثلي الشعبة الهندسية وادارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والمرافق بالاحياء وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.